CONTE MUSICAL : PREFAILLES AU PAYS DE NOEL Espace Culturel Préfailles, 12 décembre 2023, Préfailles.

Préfailles,Loire-Atlantique

L’histoire du lutin farceur ça vous parle …. mais celle du neveu du Père Noël vous connaissez aussi …?

Dans le même genre, on est pas mal !

Espace Culturel Rue du Docteur Guépin

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The story of the prankster elf is familiar to you …. but so is that of Santa’s nephew …?

In the same genre, we’re not bad!

¿Conoces la historia del duende bromista …. pero también la del sobrino de Papá Noel?

En el mismo género, ¡no estamos mal!

Die Geschichte vom schelmischen Kobold ist Ihnen bekannt …., aber die Geschichte vom Neffen des Weihnachtsmanns kennen Sie auch …?

In diesem Genre sind wir nicht schlecht!

