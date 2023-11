CONCERT DE LA SAINTE CECILE Espace Culturel Préfailles Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Préfailles CONCERT DE LA SAINTE CECILE Espace Culturel Préfailles, 2 décembre 2023, Préfailles. Préfailles,Loire-Atlantique Les Gaillards d’Avant

2008 – 2023 : Le concert des 15 ans.

Espace Culturel Rue du Docteur Guépin

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Les Gaillards d’Avant

2008 – 2023 : The 15-year concert Les Gaillards d’Avant

2008 – 2023 : El concierto de los 15 años Die Gaillards d’Avant

