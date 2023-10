(B)ORDURE Espace Culturel Préfailles, 22 octobre 2023, Préfailles.

Préfailles,Loire-Atlantique

Envie d’une soirée drôle et absurde… Suivez notre conseil. Direction Préfailles et venez assister à « (B)ordure » où chacun d’entre vous peut s’y retrouver un peu.

Cette pièce de théâtre va peut-être vous évoquer des souvenirs d’avant ou bien que vous vivez actuellement dans votre travail : ah bon.

Espace Culturel Rue de Docteur Guépin

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



In the mood for a funny, absurd evening… Take our advice. Head for Préfailles and come and see « (B)ordure », a play in which everyone can relate in some way.

This play may bring back memories of the past, or of what you’re going through in your work: ah well..

Con ganas de una velada divertida y absurda… Siga nuestro consejo. Diríjase a Préfailles y venga a ver « (B)ordure », una obra que gustará a todos.

Es posible que esta obra le traiga recuerdos del pasado o de lo que está viviendo en el trabajo

Lust auf einen lustigen und absurden Abend? Folgen Sie unserem Rat. Gehen Sie nach Préfailles und besuchen Sie « (B)ordure », in dem sich jeder von Ihnen ein bisschen wiederfinden kann.

Dieses Theaterstück wird vielleicht Erinnerungen an früher wecken oder an das, was Sie gerade bei Ihrer Arbeit erleben: ah bon

