FORUM DES ASSOCIATIONS Espace Culturel Préfailles, 3 septembre 2023, Préfailles.

Préfailles,Loire-Atlantique

Venez découvrir les associations locales, faites votre choix d’activités pour les mois à venir ! Une vingtaine d’associations seront réunies pour présenter leur calendrier de rentrée et les activités dispensées. Sports, culture, musique, loisirs, services de proximité et de solidarité… .

2023-09-03 fin : 2023-09-03 12:00:00. .

Espace Culturel Rue du Docteur Guépin

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Come and discover the local associations, make your choice of activities for the months to come! About twenty associations will be present to present their calendar for the new school year and the activities they offer. Sports, culture, music, leisure, local services and solidarity..

Venga a informarse sobre las asociaciones locales y a elegir sus actividades para los próximos meses Una veintena de asociaciones le presentarán su calendario y sus actividades para la vuelta al cole. Deportes, cultura, música, actividades de ocio, servicios a la comunidad…

Entdecken Sie die örtlichen Vereine und wählen Sie Ihre Aktivitäten für die kommenden Monate aus! Etwa zwanzig Vereine werden zusammenkommen, um ihren Kalender für das neue Schuljahr und die angebotenen Aktivitäten vorzustellen. Sport, Kultur, Musik, Freizeit, Nachbarschaftsdienste und Solidarität…

Mise à jour le 2023-08-25 par eSPRIT Pays de la Loire