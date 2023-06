FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR Espace Culturel Préfailles, 16 août 2023, Préfailles.

Préfailles,Loire-Atlantique

La commune de Préfailles proposera sa nouvelle édition de son Festival de théâtre amateur du 16 au 19 août 2022 à l’Espace Culturel.

Venez assister aux représentations qui ont lieu chaque soir, le vote du public récompensera la pièce de théâtre la plus appréciée !.

2023-08-16

Espace Culturel Rue du Docteur Guépin

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The commune of Préfailles will be staging a new edition of its Amateur Theatre Festival from August 16 to 19, 2022 at the Espace Culturel.

Come and watch the performances every evening, as the audience votes for the play they like best!

Préfailles volverá a organizar un festival de teatro aficionado del 16 al 19 de agosto de 2022 en el Espace Culturel.

Ven a ver las representaciones cada noche, ¡y el público votará la obra que más le guste!

Die Gemeinde Préfailles wird ihr neues Amateurtheaterfestival vom 16. bis 19. August 2022 im Espace Culturel anbieten.

Besuchen Sie die Aufführungen, die jeden Abend stattfinden. Das Publikum stimmt über das beliebteste Theaterstück ab!

