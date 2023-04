TOURNOI DE PRINTEMPS DE TENNIS DE TABLE Espace Culturel, 29 avril 2023, Préfailles.

Tournoi de printemps de tennis de table ou aussi appelé ping-pong, avec le Club de tennis de table préfaillais.

N’hésitez pas, venez nombreux participer à cette première édition !.

Espace Culturel Rue du Docteur Guépin

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Spring table tennis tournament or also called ping-pong, with the Club de tennis de table préfaillais.

Don’t hesitate, come and participate to this first edition!

Torneo de primavera de tenis de mesa, también conocido como ping-pong, con el Club de tenis de mesa préfaillais.

No lo dudes, ¡ven y participa en esta primera edición!

Frühlingsturnier im Tischtennis oder auch Ping-Pong genannt, mit dem Club de tennis de table préfaillais.

Zögern Sie nicht, kommen Sie zahlreich und nehmen Sie an dieser ersten Ausgabe teil!

