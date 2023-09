Lecture théâtralisée et chantée : « L’opéra d’Aubais » Espace culturel Pierre Fournel Castelnau-le-Lez, 17 septembre 2023, Castelnau-le-Lez.

Lecture théâtralisée et chantée : « L’opéra d’Aubais » Dimanche 17 septembre, 18h00 Espace culturel Pierre Fournel 12 € adulte. 8 € -18 ans, demandeurs d’emplois (sous présentation de justificatif), étudiants (sous présentation de justificatif), groupe de plus de 10 personnes (sous réservation uniquement). Sur inscription.

De Jean-Baptiste Fabre par le Théâtre Interrégional Occitan – La Rampe, en occitan/français. Comédie en un acte et en prose, agrémentée de couplets chantés.

Jacquette, une jeune femme, et Peyrotte, un jeune homme, s’aiment et désirent se marier. Cependant, le vieux maître Reinaud, père de Peyrotte, porte des intentions envers Jacquette, tandis que la vieille Couderte, mère de Jacquette, nourrit des intentions envers Peyrotte…

Entre amours contrariées et personnages hauts en couleur, venez découvrir cette pastorale profane unique et innovante, portée par des dialogues savoureux en langue d’oc.

Espace culturel Pierre Fournel Rue Armand Barbès, 34170 Castelnau-le-Lez Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie L'espace culturel Pierre Fournel est situé au cœur du centre historique de Castelnau-le-Lez, au pied des vestiges du castellum novum (château neuf) du XIe siècle, à l'origine de la ville et de son nom. Il accueille des expositions, des concerts, des lectures, du théâtre, des ateliers pédagogiques et autres manifestions culturelles. Il est ouvert aux publics du mardi au vendredi, de 9h30 à 18h et le samedi de 10h à 13h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:30:00+02:00

©La Rampe / TIO