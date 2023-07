Livret-découverte Espace culturel Pierre Fournel Castelnau-le-Lez, 16 septembre 2023, Castelnau-le-Lez.

Livret-découverte 16 et 17 septembre Espace culturel Pierre Fournel Gratuit. Entrée libre.

Pour découvrir en famille le centre de Castelnau-le-Lez, son histoire et ses monuments tout en s’amusant ! Le livret est disponible à l’espace culturel Pierre Fournel.

Espace culturel Pierre Fournel Rue Armand Barbès, 34170 Castelnau-le-Lez Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie 04 67 14 27 40 http://www.castelnau-le-lez.fr L’espace culturel Pierre Fournel est situé au cœur du centre historique de Castelnau-le-Lez, au pied des vestiges du castellum novum (château neuf) du XIe siècle, à l’origine de la ville et de son nom. Il accueille des expositions, des concerts, des lectures, du théâtre, des ateliers pédagogiques et autres manifestions culturelles. Il est ouvert aux publics du mardi au vendredi, de 9h30 à 18h et le samedi de 10h à 13h.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

