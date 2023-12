POURQUOI ROMEO ESPACE CULTUREL PAUL GUIMARD Vallons De L Erdre, 19 janvier 2024, Vallons De L Erdre.

La Compagnie du deuxième se retrouve entre quatre murs et se garde bien de répondre aux questions inutiles…Le public assiste à une très libre adaptation de Roméo et Juliette, une performance artistique décalée mise en scène en direct.Roméo porte beau la cinquantaine perruquée et Juliette la dépasse. Ménopausée ? Et alors ? Accessoires encombrants, costumes mal ajustés, et alors ? Kurt Cobain ou Easton Corbin, le musicien hésite, et alors ? Juliette s’agenouille en larmes près d’un Roméo trépassé. On ressort de cette pièce les yeux mouillés de rire, mais avec un doute : n’a-t-on pas été enfumé en beauté ? That is the question !

Tarif : 7.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-01-19 à 20:30

ESPACE CULTUREL PAUL GUIMARD BD JULES FERRY 44540 Vallons De L Erdre 44