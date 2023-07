Visite de l’Espace Culturel Osier Vannerie et de l’exposition temporaire Espace Culturel Osier Vannerie Villaines-les-Rochers, 16 septembre 2023, Villaines-les-Rochers.

Visite de l’Espace Culturel Osier Vannerie et de l’exposition temporaire 16 et 17 septembre Espace Culturel Osier Vannerie

Venez découvrir les techniques et le savoir-faire des vanniers et des osiericulteurs et admirer des objets de collection et des créations contemporaines. Vous pourrez également connaître l’histoire de la vannerie dans le village et comprendre l’évolution du métier. Un parcours enfant permet de découvrir en s’amusant.

La visite de l’Espace Culturel peut se compléter par le sentier d’interprétation « Il était une fois l’osier » et par le salicetum (conservatoire des variété d’osier).

Espace Culturel Osier Vannerie 7 place de la Mairie 37190 Villaines-les-Rochers Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 07 88 24 47 35 http://villaineslesrochers.unblog.fr http://www.facebook/espaceculturelosiervannerie.com Au cœur de la Touraine, à proximité d’Azay-le-Rideau, découvrez Villaines-les-Rochers. Derrière la mairie, un musée vous accueille et vous invite à la découverte d’un univers insolite : le monde de l’osier et de la vannerie : – Qu’est-ce que l’osier et pourquoi a-t-il été et est encore présent dans ce village ? – L’origine du mot vannerie – Le métier d’osiériculteur – Le métier de vannier : outils et points de tressage – Une exposition importante de vanneries anciennes et plus contemporaines. Espace de valorisation de la filière osier vannerie locale. 8 km au sud d’Azay-le-Rideau

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

