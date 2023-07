Démonstrations et ateliers d’artisanat Espace Culturel Osier Vannerie Villaines-les-Rochers, 16 septembre 2023, Villaines-les-Rochers.

Démonstrations et ateliers d’artisanat 16 et 17 septembre Espace Culturel Osier Vannerie

Parcourez le village de Villaines-les-Rochers et découvrez les savoir-faire des artisans du territoire: vannerie, textile, décoration florale, coutellerie,…

Vous pourrez également participer à des ateliers de découverte pour petits et grands.

Espace Culturel Osier Vannerie 7 place de la Mairie 37190 Villaines-les-Rochers Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 07 88 24 47 35 http://villaineslesrochers.unblog.fr http://www.facebook/espaceculturelosiervannerie.com Au cœur de la Touraine, à proximité d’Azay-le-Rideau, découvrez Villaines-les-Rochers. Derrière la mairie, un musée vous accueille et vous invite à la découverte d’un univers insolite : le monde de l’osier et de la vannerie : – Qu’est-ce que l’osier et pourquoi a-t-il été et est encore présent dans ce village ? – L’origine du mot vannerie – Le métier d’osiériculteur – Le métier de vannier : outils et points de tressage – Une exposition importante de vanneries anciennes et plus contemporaines. Espace de valorisation de la filière osier vannerie locale. 8 km au sud d’Azay-le-Rideau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Mairie de Villaines-les-Rochers