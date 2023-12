Concert du Nouvel An Espace Culturel Nelson Mandela La Chapelle-d’Armentières Catégories d’Évènement: La Chapelle-d'Armentières

Nord Concert du Nouvel An Espace Culturel Nelson Mandela La Chapelle-d’Armentières, 20 janvier 2024, La Chapelle-d'Armentières. Concert du Nouvel An Samedi 20 janvier 2024, 20h30 Espace Culturel Nelson Mandela Sur réservation – Prévente : 8€ / 5€ -12 ans et élèves de l’école de musique / gratuit -4 ans / Jour J: 10€ / 7€ -12 ans et élèves de l’école de musique / gratuit -4 ans Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T20:30:00+01:00 – 2024-01-20T22:30:00+01:00

Fin : 2024-01-20T20:30:00+01:00 – 2024-01-20T22:30:00+01:00 Réservation conseillée :

Mer. 10 janvier de 14h à 17h / Mar. 16 janvier de 17h30 à 20h30 / Mer. 17 janvier de 14h à 17h au centre culturel Nelson Mandela Espace Culturel Nelson Mandela 331 route nationale, La Chapelle d’Armentières La Chapelle-d’Armentières 59930 Nord Hauts-de-France Détails Catégories d’Évènement: La Chapelle-d'Armentières, Nord Autres Code postal 59930 Lieu Espace Culturel Nelson Mandela Adresse 331 route nationale, La Chapelle d'Armentières Ville La Chapelle-d'Armentières Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Espace Culturel Nelson Mandela La Chapelle-d'Armentières Latitude 50.668312 Longitude 2.9111 latitude longitude 50.668312;2.9111

Espace Culturel Nelson Mandela La Chapelle-d'Armentières Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-d'armentieres/