Réné LACAILLE ek Marmaille & les Marmots les Marmots au Blanc-Mesnil (93) Espace culturel Musique et Danse Le Blanc-Mesnil, 3 novembre 2023, Le Blanc-Mesnil.

Réné LACAILLE ek Marmaille & les Marmots les Marmots au Blanc-Mesnil (93) Vendredi 3 novembre, 20h30 Espace culturel Musique et Danse

Festival Villes des Musiques du Monde

*Du 13 oct au 12 nov

**

Beau comme la rencontre d’une cithare japonaise koto (Mieko Miyazaki), d’un accordéon d’origine russe bayan (Bruno Maurice) et d’un violon virevoltant (Manuel Solans) sur une scène de spectacle ! La proposition d’apparence surréaliste du **Trio Miyazaki s’avère envoutante, délicate et source d’émotions voyageuses. Depuis 15 ans leur exploration fait naître les rêves.

—-

Légendaire figure du séga réunionnais et accordéoniste majeur, René Lacaille et ses enfants virtuoses, Marco à la basse et Oriane aux percussions, élargissent leur chaloupant trio. Réné Lacaille ek Marmaille accueille les Marmots, un choeur d’enfants du Blanc-Mesnil, amenés au chant par le Festival Villes des Musiques du Monde.

Famille et plaisir augmenté, swing et joie assurés.

–

Un concert anoncé sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net

–

Espace culturel Musique et Danse 42 avenue Vaillant-Couturier 93150 Le Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil 93150 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1505145450293261/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.villesdesmusiquesdumonde.com/dates/trio-miyazaki-rene-lacaille-et-les-marmots-du-blanc-mesnil/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T20:30:00+01:00 – 2023-11-03T23:00:00+01:00

2023-11-03T20:30:00+01:00 – 2023-11-03T23:00:00+01:00

LA REUNION