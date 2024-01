48ème exposition des Peintres du Printemps Espace culturel municipal Chatillon-sur-loire, 16 mars 2024, Chatillon-sur-loire.

48ème exposition des Peintres du Printemps 16 mars – 13 avril 2024 Espace culturel municipal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T09:00:00+01:00 – 2024-03-16T11:00:00+01:00

Fin : 2024-04-13T14:00:00+02:00 – 2024-04-13T17:00:00+02:00

L’amicale des Peintres du Printemps est ravie de vous accueillir dans la magnifique salle de l’Espace Culturel pour leur 48 ème exposition.

Vous pourrez admirer les œuvres, peintures et sculptures exposées par différents artistes et celles des élèves des Peintres du Printemps.

L’amicale se compose d’adultes et d’ados, encadrés par notre professeur Daniel Girard qui nous permet d’évoluer en technique et savoir. Nos séances se terminent par des cours d’histoire de l’art.

Espace culturel municipal 47 Rue Franche, Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 31 99 66 »}, {« type »: « email », « value »: « espaceculturel@chatillonsurloire.fr »}]

FMACEN045V506ET6

peintres du printemps