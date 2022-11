47e exposition des Peintres du Printemps Espace culturel municipal Chatillon-sur-loire Catégorie d’évènement: Châtillon-sur-Loire

47e exposition des Peintres du Printemps Espace culturel municipal, 18 mars 2023, Chatillon-sur-loire. 47e exposition des Peintres du Printemps Samedi 18 mars 2023, 09h00, 13h00 Espace culturel municipal L’association les Peintres du printemps vous propose sa 47e exposition à l’espace culturel municipal. Hommage à Magarida Viegas à travers cette exposition. Espace culturel municipal 47 Rue Franche, Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire L’association les Peintres du printemps vous propose sa 47e exposition à l’espace culturel municipal à la découverte de peintures, sculptures, photographies.

