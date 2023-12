Super Noël 2023 : Spectacle d’humour et de magie espace culturel Monistrol-sur-Loire, 4 décembre 2023, Monistrol-sur-Loire.

Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire

Spectacle d’humour et de magie Avec Ludo le « presque digitateur ». Magicien, mentaliste, sculpteur sur ballon… Découvrez le monde magique de Ludo.

2023-12-29 14:30:00 fin : 2023-12-29 . .

espace culturel

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Humor and magic show with Ludo the « almost digitizer ». Magician, mentalist, balloon sculptor… Discover the magical world of Ludo

Un espectáculo de humor y magia con Ludo le « presque digitateur ». Mago, mentalista, escultor de globos… Descubra el mundo mágico de Ludo

Humor- und Zaubershow Mit Ludo, dem « Fast-Digitator ». Zauberer, Mentalist, Ballonkünstler… Entdecken Sie die magische Welt von Ludo

