Super Noël 2023 : Spectacle de la classe culturelle du collège espace culturel Monistrol-sur-Loire, 4 décembre 2023, Monistrol-sur-Loire.

Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire

La classe de 3ème, du collège le monteil dévoile son spectacle créé durant la semaine. Avec la compagnie de l’œil Brun..

2023-12-22 20:00:00

espace culturel

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The 3rd grade class from le monteil high school unveils the show they created during the week. With the Compagnie de l?il Brun.

La clase de 3º curso del colegio Le Monteil presenta el espectáculo que han creado durante la semana. Con la compañía L’il Brun.

Die 3. Klasse des Collège le monteil stellt ihr während der Woche erarbeitetes Stück vor. Mit der Compagnie de l??il Brun.

