2023-06-07 – 2023-07-01

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer

Hendaye

Basses-Pyrénées . Par Beñat Bayle et Lilian Haristoy Dans le cadre du projet ARRISKUA, qui favorise une meilleure compréhension des risques littoraux, le CPIE propose cette exposition de valorisation des paysages de la côte

basque.

