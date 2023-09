Exposition photographique à Saint-Denis-en-Val, du 7 au 15 octobre 2023, à l’Espace culturel, 260 rue des Ecoles. Espace Culturel – Médiathèque Saint Denis en Val Saint-Denis-en-Val Catégories d’Évènement: Loiret

Du 7 au 15 octobre 2023, O2 Le Cercle des Photographes retrouvera l'Espace Culturel de Saint-Denis-en Val pour la 15ème édition de son exposition photographique. L'année passée, les travaux en cours à la Médiathèque ne nous avaient pas permis de montrer notre travail dans cette salle. L'exposition s'était installée en plein air, près de la mairie.

Les membres du club présenteront une sélection de leurs meilleures photos, une soixantaine d’œuvres en grand format, couleurs et monochromes. Totale liberté est donnée aux auteurs pour le choix du thème : paysage, animalier, architecture, portrait, street photographie, photo créative, sport, etc.

En outre, un invité sera mis à l'honneur, Pierre Millerioux, du photoclub Acapi d'Ingré, passionné de nature, en particulier de photos animalières, montrera son travail.

