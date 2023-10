Plus on est de fous, plus on rit ! Espace Culturel Maurice Druon Coutras Catégories d’Évènement: Coutras

Gironde Plus on est de fous, plus on rit ! Espace Culturel Maurice Druon Coutras, 17 octobre 2023, Coutras. Plus on est de fous, plus on rit ! Mardi 17 octobre, 20h00 Espace Culturel Maurice Druon Dans le cadre des semaines d’information sur la santé mentale, venez découvrir le théâtre d’improvisation avec la complicité de Elise Patenere, infirmière en psychiatrie et santé mentale à Bordeaux et Elisa Venet, psychologue à Coutras. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Espace Culturel Maurice Druon 12 rue Jean Zay Coutras Coutras 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Espace Culturel Maurice Druon
Adresse 12 rue Jean Zay Coutras
Ville Coutras
Departement Gironde

