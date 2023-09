Marché de Noël Espace culturel Mailly-Champagne, 9 septembre 2023, Mailly-Champagne.

Mailly-Champagne,Marne

Lutins, lutines, rendez-vous au marché de Noël féerique à Mailly-Champagne.

Le Père Noël, notre trentaine d’exposants, nos jeux pour enfants, les illuminations du sapin, nos foodtrucks et toute l’équipe de l’association vous attendent à l’espace culturel ainsi que sur son beau parvis..

2023-09-09 fin : 2023-12-10 19:00:00. .

Espace culturel

Mailly-Champagne 51500 Marne Grand Est



Elves and goblins, meet us at the fairytale Christmas market in Mailly-Champagne.

Santa Claus, our 30 or so exhibitors, children’s games, Christmas tree illuminations, foodtrucks and the whole association team await you at the Espace Culturel and its beautiful forecourt.

Duendes y duendecillos, venid al mercado navideño de cuento de Mailly-Champagne.

Papá Noel, una treintena de expositores, juegos infantiles, iluminación del árbol de Navidad, foodtrucks y todo el equipo de la asociación le esperan en el centro cultural y en su hermosa explanada.

Elfen, Kobolde, wir treffen uns auf dem märchenhaften Weihnachtsmarkt in Mailly-Champagne.

Der Weihnachtsmann, unsere 30 Aussteller, unsere Spiele für Kinder, die Beleuchtung des Weihnachtsbaums, unsere Foodtrucks und das gesamte Team des Vereins erwarten Sie im Kulturraum sowie auf seinem schönen Vorplatz.

Mise à jour le 2023-09-18 par ADT de la Marne