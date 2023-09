Spectacle : Dédo « Biafine » Espace culturel Lucien Mounaix Biganos, 16 février 2024, Biganos.

Biganos,Gironde

Loin des clichés sur le métal, Dédo poursuit le dialogue entamé avec son public dans ses deux précédents spectacles. Sans aucun tabou, il continue de nous livrer ses pensées les plus personnelles, avec un sens de l’absurde ou de l’image toujours aussi efficace.

Entre ses réflexions – sur le métier d’apiculteur, ses difficultés à rester en couple ou sa vision de l’actualité – et les réactions qu’elles suscitent dans le public, Dédo démontre avec intelligence et beaucoup de bienveillance la force du dialogue et notre besoin de pouvoir continuer à rire, de soi, de tout, ensemble.

Tarifs : 15/12 €.

Espace culturel Lucien Mounaix Rue Pierre de Coubertin

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Far from the clichés of metal, Dédo continues the dialogue he began with his audience in his two previous shows. Without any taboos, he continues to share his most personal thoughts with us, with a sense of the absurd or of imagery that is as effective as ever.

Between his reflections – on being a beekeeper, the difficulties of staying in a relationship or his vision of current affairs – and the reactions they provoke in the audience, Dédo cleverly and sympathetically demonstrates the power of dialogue and our need to be able to continue laughing – at ourselves, at everything, together.

Price: 15/12 ?

Lejos de los clichés del metal, Dédo prosigue el diálogo que inició con su público en sus dos espectáculos anteriores. Sin tabúes, sigue compartiendo con nosotros sus pensamientos más personales, con un sentido del absurdo o de la imaginería tan eficaz como siempre.

Entre sus reflexiones -sobre ser apicultor, las dificultades de mantener una relación o su visión de la actualidad- y las reacciones que provocan en el público, Dédo demuestra con inteligencia y simpatía el poder del diálogo y nuestra necesidad de poder seguir riéndonos, de nosotros mismos, de todo, juntos.

Precios: 15/12 ?

Weit entfernt von den Klischees über Metal setzt Dédo den Dialog mit seinem Publikum fort, den er in seinen beiden vorherigen Shows begonnen hat. Ohne jedes Tabu erzählt er uns weiterhin seine persönlichsten Gedanken, mit einem Sinn für das Absurde oder für Bilder, die immer noch so effektiv sind.

Zwischen seinen Reflexionen – über den Beruf des Imkers, seine Schwierigkeiten, in einer Beziehung zu bleiben, oder seine Sicht der aktuellen Ereignisse – und den Reaktionen, die sie im Publikum hervorrufen, zeigt Dédo mit Intelligenz und viel Wohlwollen die Kraft des Dialogs und unser Bedürfnis, weiterhin lachen zu können, über sich selbst, über alles, gemeinsam.

Eintrittspreise: 15/12 ?

