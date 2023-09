Concert : Emilie Simon « ES » Espace culturel Lucien Mounaix Biganos, 14 février 2024, Biganos.

Biganos,Gironde

En l’espace de 20 ans de carrière, Émilie Simon s’est installée comme l’une des artistes majeures de la scène française et internationale.

Reconnue dès ses débuts comme une artiste avant-gardiste, influente pour toute une génération, et alliant à la fois technologies et mélodies, Émilie Simon a développé durant deux décennies une carrière sans faille, à la recherche constante de nouvelles aventures sonores.

Auteure, compositrice, interprète, arrangeuse, et productrice, à l’aise aussi bien dans la création de chansons originales ou de musiques de films, l’artiste multi-récompensée (Victoires de la musique, Grand prix Sacem, Officier de l’ordre des Arts et des Lettres …), est de retour en 2023 avec un disque novateur dont elle seule à le secret.

A l’occasion de l’anniversaire des 20 ans de son premier album éponyme, Émilie le célébrera sur scène, avec un spectacle unique

Tarif : 20€ – 16€.

2024-02-14 fin : 2024-02-14 . EUR.

Espace culturel Lucien Mounaix Rue Pierre de Coubertin

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



In the space of a 20-year career, Émilie Simon has established herself as one of the major artists on the French and international scene.

Recognized from the outset as an avant-garde artist, influential for an entire generation, and combining both technology and melody, Émilie Simon has developed a flawless career over two decades, constantly searching for new sonic adventures.

An author, composer, performer, arranger and producer, equally at home creating original songs and film scores, the multi-award-winning artist (Victoires de la musique, Grand prix Sacem, Officier de l?ordre des Arts et des Lettres?), is back in 2023 with an innovative album of which only she has the secret.

To mark the 20th anniversary of her eponymous debut album, Émilie will celebrate it on stage with a unique show

Price: 20? – 16?

En 20 años de carrera, Émilie Simon se ha consolidado como una de las artistas más destacadas de la escena francesa e internacional.

Reconocida desde el principio como una artista de vanguardia, influyente para toda una generación, que combina tecnología y melodía, Émilie Simon ha desarrollado una carrera impecable a lo largo de dos décadas, buscando constantemente nuevas aventuras sonoras.

Escritora, compositora, intérprete, arreglista y productora, igualmente a gusto creando canciones originales y partituras cinematográficas, esta artista multipremiada (Victoires de la musique, Grand prix Sacem, Officier de l’ordre des Arts et des Lettres, etc.) regresa en 2023 con un álbum innovador del que sólo ella conoce el secreto.

Con motivo del 20º aniversario de su álbum de debut homónimo, Émilie lo celebrará sobre el escenario con un espectáculo único

Precio: 20? – 16?

In ihrer 20-jährigen Karriere hat sich Émilie Simon als eine der wichtigsten Künstlerinnen der französischen und internationalen Szene etabliert.

Von Anfang an als avantgardistische Künstlerin anerkannt, die eine ganze Generation beeinflusste und Technologien und Melodien miteinander verband, hat Émilie Simon in den letzten zwei Jahrzehnten eine makellose Karriere entwickelt, die ständig auf der Suche nach neuen klanglichen Abenteuern ist.

Die mehrfach preisgekrönte Künstlerin (Victoires de la musique, Grand prix Sacem, Officier de l’ordre des Arts et des Lettres …) ist Autorin, Komponistin, Interpretin, Arrangeurin und Produzentin, die sich sowohl in der Kreation von Originalsongs als auch von Filmmusik wohlfühlt, und kehrt 2023 mit einem innovativen Album zurück, dessen Geheimnis nur sie kennt.

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums ihres gleichnamigen Debütalbums wird Émilie dieses mit einer einzigartigen Show auf der Bühne feiern

Eintrittspreis: 20? – 16?

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Coeur Bassin