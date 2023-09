Le dîner de cons, Théâtre des Salinières Espace Culturel Lucien Mounaix Biganos, 2 février 2024, Biganos.

Biganos,Gironde

Comédie de Francis Veber

Avec : Hubert Myon, David Mira-Jover, Jean Marc Cochery, Renaud Calvet, Romain Losi, Nora Fred et Marine Segalen

Mise en scène : David Mira-Jover

Durée : 1h30

Si Pierre Brochant vous invite un soir à dîner, méfiez-vous car il a une spécialité…

Chaque mercredi, Pierre et ses amis organisent un dîner de cons. Le principe est simple : chacun amène un con. Celui qui a dégoté le con le plus spectaculaire est déclaré vainqueur. Ce soir, Pierre Brochant exulte car il pense avoir découvert un champion du monde. Le con idéal. Un con de classe mondiale en la personne de François Pignon, comptable au ministère des finances, passionné de modèles réduits en allumettes.

Mais ce qu’il ne sait pas, c’est que Pignon est une perle rare, prêt à tout pour rendre service, mais passé maître dans l’art de déclencher des catastrophes…

Tarif : 20€.

2024-02-02 fin : 2024-02-02 . EUR.

Espace Culturel Lucien Mounaix

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Comedy by Francis Veber

With : Hubert Myon, David Mira-Jover, Jean Marc Cochery, Renaud Calvet, Romain Losi, Nora Fred and Marine Segalen

Director: David Mira-Jover

Running time: 1h30

If Pierre Brochant invites you to dinner one evening, beware, because he has a specialty?

Every Wednesday, Pierre and his friends organize a dinner party. The principle is simple: everyone brings a jerk. Whoever comes up with the most spectacular cunt is declared the winner. Tonight, Pierre Brochant is ecstatic because he thinks he’s discovered a world champion. The ideal cunt. A world-class jerk in the person of François Pignon, an accountant at the Ministry of Finance, with a passion for matchstick models.

But what he doesn’t know is that Pignon is a rare gem, ready to do anything to help, but a master in the art of unleashing disasters?

Price: 20?

Comedia de Francis Veber

Protagonistas : Hubert Myon, David Mira-Jover, Jean Marc Cochery, Renaud Calvet, Romain Losi, Nora Fred y Marine Segalen

Dirección: David Mira-Jover

Duración: 1h30

Si Pierre Brochant le invita a cenar una noche, tenga cuidado, porque tiene una especialidad..

Todos los miércoles, Pierre y sus amigos organizan una cena. El principio es sencillo: cada uno trae un cecina. La persona que encuentra el coño más espectacular es declarada ganadora. Esta noche, Pierre Brochant está extasiado porque cree que ha descubierto un campeón mundial. El coño ideal. François Pignon, un contable del Ministerio de Hacienda apasionado por las modelos de cerillas.

Pero lo que no sabe es que Pignon es una joya rara, dispuesto a todo para ayudar, pero un maestro en el arte de desencadenar desastres..

Precio: 20?

Komödie von Francis Veber

Mit : Hubert Myon, David Mira-Jover, Jean Marc Cochery, Renaud Calvet, Romain Losi, Nora Fred und Marine Segalen

Regie: David Mira-Jover

Dauer: 1,5 Std

Wenn Pierre Brochant Sie eines Abends zum Essen einlädt, sollten Sie sich vorsehen, denn er hat eine Spezialität?

Jeden Mittwoch veranstalten Pierre und seine Freunde ein Diner de Cons. Das Prinzip ist einfach: Jeder bringt einen Idioten mit. Derjenige, der den spektakulärsten Trottel gefunden hat, ist der Gewinner. Heute Abend jubelt Pierre Brochant, weil er glaubt, einen Weltmeister entdeckt zu haben. Den idealen Arsch. Ein Weltklasse-Arschloch in der Person von François Pignon, Buchhalter im Finanzministerium und leidenschaftlicher Sammler von Streichholzmodellen.

Doch was er nicht weiß, ist, dass Pignon eine seltene Perle ist, die bereit ist, alles zu tun, um einen Gefallen zu tun, aber ein Meister im Auslösen von Katastrophen ist

Preis: 20?

