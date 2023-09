Fleur de cactus, Théâtre des Salinières Espace culturel Lucien Mounaix Biganos, 5 janvier 2024, Biganos.

Biganos,Gironde

Comédie de BARILLET & GREDY

Avec : Laura Luna, Damien Tridant, Alexis Plaire, Madeleine Loiseau…

Mise en scène : Alexis Plaire

Durée : 1h30

Le chirurgien-dentiste Julien Desforges a fait croire à Antonia, sa maîtresse, qu’il était marié et père de trois enfants. Dans son cabinet, il est assisté par une infirmière modèle, très efficace, genre » cactus » et secrètement amoureuse de lui.

Ce jour-là, Antonia fait une tentative de suicide. Affolé, Julien lui propose de divorcer pour l’épouser, mais Antonia exige qu’il lui fasse connaître sa femme. Julien pense alors à son assistante pour jouer ce rôle. Celle-ci refuse d’abord puis se prête au jeu. Pour justifier le consentement de sa femme à ce divorce, il lui invente un amant qu’il lui faut à nouveau matérialiser. Un ami parasite, Norbert, fera l’affaire, mais il est lui-même doté d’une maîtresse.

Théâtre des Salinières

Tarif : 20€.

2024-01-05 fin : 2024-01-05

Espace culturel Lucien Mounaix Rue Pierre de Coubertin

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Comedy by BARILLET & GREDY

With : Laura Luna, Damien Tridant, Alexis Plaire, Madeleine Loiseau…

Directed by: Alexis Plaire

Running time: 1h30

Dental surgeon Julien Desforges has led his mistress Antonia to believe that he is married with three children. In his practice, he is assisted by a model nurse, very efficient, cactus-like and secretly in love with him.

That day, Antonia attempts suicide. Distraught, Julien offers to divorce her and marry her, but Antonia demands that he introduce her to his wife. Julien considers his assistant for the role. At first she refuses, but then agrees. To justify his wife’s consent to the divorce, he invents a lover for her, which he has to materialize once again. A parasitic friend, Norbert, will do the trick, but he himself has a mistress.

Théâtre des Salinières

Price: 20?

Comedia de BARILLET & GREDY

Protagonistas : Laura Luna, Damien Tridant, Alexis Plaire, Madeleine Loiseau…

Dirección: Alexis Plaire

Duración: 1h30

El cirujano dental Julien Desforges ha hecho creer a su amante Antonia que está casado y tiene tres hijos. En su consulta, le ayuda una enfermera modelo, muy eficaz, cariñosa y secretamente enamorada de él.

Ese día, Antonia intenta suicidarse. Angustiado, Julien le propone divorciarse y casarse con ella, pero Antonia le exige que le hable de su esposa. Julien considera a su ayudante para el papel. Al principio se niega, pero luego acepta. Para justificar el consentimiento de su mujer al divorcio, inventa un amante para ella, al que tiene que volver a hacer realidad. Un amigo parásito, Norbert, le servirá, pero él mismo tiene una amante.

Théâtre des Salinières

Precio: 20?

Komödie von BARILLET & GREDY

Mit: Laura Luna, Damien Tridant, Alexis Plaire, Madeleine Loiseau…

Regie: Alexis Plaire

Dauer: 1,5 Std

Der Zahnarzt Julien Desforges hat seiner Geliebten Antonia vorgegaukelt, er sei verheiratet und Vater von drei Kindern. In seiner Praxis wird er von einer vorbildlichen, sehr effizienten Krankenschwester vom Typ « Kaktus » unterstützt, die heimlich in ihn verliebt ist.

An diesem Tag unternimmt Antonia einen Selbstmordversuch. In Panik schlägt Julien ihr vor, sich scheiden zu lassen und sie zu heiraten, aber Antonia verlangt, dass er ihr seine Frau bekannt macht. Julien denkt an seine Assistentin, die diese Rolle übernehmen soll. Diese lehnt zunächst ab, lässt sich dann aber auf das Spiel ein. Um die Zustimmung seiner Frau zur Scheidung zu rechtfertigen, erfindet er einen Liebhaber für sie, den er wiederum materialisieren muss. Ein parasitärer Freund, Norbert, wird die Aufgabe übernehmen, aber er hat selbst eine Geliebte.

Theater des Salinières

Preis: 20?

