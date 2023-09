Qui es-tu fantômette ? Espace Culturel Lucien Mounaix Biganos, 24 novembre 2023, Biganos.

Biganos,Gironde

Qui es-tu fantômette ? » Osez porter une cape !

Fantômette est la première super héroïne de la littérature jeunesse à être

émancipée, courageuse, affranchie des diktats. C’est d’autant plus extraordinaire

que son double dans le civil Françoise Dupont, est banale. Banale ? Comme moi ?

Est-ce que si je m’affranchis de la place qui m’est assignée par les constructions

sociales, les modèles majoritaires, alors enfin j’embrasserai mon courage ?

Faut-il une cape, un masque, un justaucorps pour devenir la meilleure version de

soi-même, oser la liberté et aller vers son risque ? Comment révéler son.sa super

héros.héroïne ?

Nous tenterons de savoir si porter une cape vaut vraiment la peine et si trouver son

double héroïque permet de devenir une meilleure version de nous-même

Spectacle gratuit.

Compagnie Bougrelas..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

Espace Culturel Lucien Mounaix Rue Pierre de Coubertin

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Who are you, Phantomette? Dare to wear a cape!

Fantômette is the first superheroine in children’s literature to be emancipated

emancipated, courageous and free of diktats. This is all the more extraordinary

that her civilian double, Françoise Dupont, is a commonplace character. Ordinary? Like me?

If I free myself from the place assigned to me by social constructs

will I finally embrace my courage?

Do I need a cape, a mask or a leotard to become the best version of myself?

dare to be free and take risks? How do you reveal your super

hero.heroine?

We’ll find out whether wearing a cape is really worth the effort, and whether finding your

to become a better version of ourselves

Free show.

Compagnie Bougrelas.

¿Quién eres, pequeño fantasma? ¡Atrévete con la capa!

Fantômette es la primera superheroína de la literatura infantil emancipada

emancipada, valiente y libre de dictados. Tanto más extraordinaria

porque su doble civil, Françoise Dupont, es tan corriente. ¿Ordinaria? ¿Como yo?

Si me libero del lugar que me asignan las construcciones sociales, al

¿aceptaré por fin mi coraje?

¿Necesito una capa, una máscara o unos leotardos para convertirme en la mejor versión de mí misma?

¿atreverme a ser libre y asumir riesgos? ¿Cómo revelas tu super

héroe o heroína?

Descubriremos si realmente merece la pena llevar capa y si encontrar a tu doble heroico es el camino para convertirte en un auténtico superhéroe

para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos

Espectáculo gratuito.

Compañía Bougrelas.

Wer bist du fantômette? » Trauen Sie sich, einen Umhang zu tragen!

Fantômette ist die erste Superheldin in der Kinderliteratur, die

emanzipiert, mutig und frei von Diktaten. Das ist umso außergewöhnlicher

denn ihre Doppelgängerin im Zivilberuf, Françoise Dupont, ist banal. Wie gewöhnlich? Wie ich?

Wenn ich mich von dem Platz, der mir von den Konstruktionen zugewiesen wird, befreien kann?

von den gesellschaftlichen und mehrheitlichen Modellen zugewiesen wird, dann kann ich endlich meinen Mut beweisen?

Braucht man einen Umhang, eine Maske, ein Trikot, um die beste Version von sich selbst zu werden?

sich selbst zu machen, die Freiheit zu wagen und auf sein Risiko zuzugehen? Wie offenbart man seinen Superhelden?

heldin oder den Helden?

Wir werden versuchen herauszufinden, ob es sich wirklich lohnt, ein Cape zu tragen, und ob es sich lohnt, seinen

heroisches Doppel uns zu einer besseren Version von uns selbst werden lässt

Die Aufführung ist kostenlos.

Bougrelas-Kompanie.

