Lions Club Le Delta : Spectacle musical Mamma Mia ! Espace Culturel Lucien Mounaix Biganos, 11 novembre 2023, Biganos.

Biganos,Gironde

Le Lions Club Le Delta organise un spectacle musical, porté par 15 comédiens de la troupe « Les Slatim’Born » et 12 danseurs d’ « Arts et Mouvements » est la célèbre comédie musicale « Mamma Mia ! ». Elle reprend les plus grands succès du groupe suédois ABBA qui vont vous entrainer dans une soirée de romance et de fête au rythme effréné !

Il s’agit de l’histoire de Sophie et de sa mère Donna. Sophie est sur le point de se marier sur une ile grecque et souhaite que son père l’accompagne à l’autel. Seulement elle ignore lequel des trois anciens amants de sa mère est son véritable père. Elle les invite donc tous les trois à son mariage, pour la plus grande surprise de sa mère.

Billetterie en ligne.

Venez profiter de ce spectacle tonique, drôle, romantique, tout en participant à une bonne action en faveur de la lutte contre l’illettrisme, portée par le Lions Club le Delta..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . EUR.

Espace Culturel Lucien Mounaix Rue Pierre de Coubertin

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Lions Club Le Delta is organizing a musical show featuring 15 actors from the « Les Slatim?Born » troupe and 12 dancers from « Arts et Mouvements » Arts et Mouvements » is the famous musical « Mamma Mia! It features the greatest hits of the Swedish group ABBA, and will take you on a fast-paced evening of romance and celebration!

This is the story of Sophie and her mother Donna. Sophie is about to get married on a Greek island and wants her father to walk her down the aisle. But she doesn’t know which of her mother’s three former lovers is her real father. So she invites all three to her wedding, much to her mother’s surprise.

Online ticketing.

Come and enjoy this lively, funny and romantic show, while doing your bit for the fight against illiteracy, supported by the Delta Lions Club.

El Club de Leones Le Delta organiza un espectáculo musical en el que participan 15 actores de la compañía Les Slatim?Born y 12 bailarines de Arts et Mouvements ¡Arts et Mouvements » representa el famoso musical « Mamma Mia! Recorre los grandes éxitos del grupo sueco ABBA y te lleva a una velada trepidante de romanticismo y fiesta

Esta es la historia de Sophie y su madre Donna. Sophie está a punto de casarse en una isla griega y quiere que su padre la lleve al altar. Pero no sabe cuál de los tres antiguos amantes de su madre es su verdadero padre. Así que invita a los tres a su boda, para sorpresa de su madre.

Venta de entradas en línea.

Ven a disfrutar de este espectáculo alegre, divertido y romántico, a la vez que aportas tu granito de arena a la lucha contra el analfabetismo, apoyada por el Club de Leones Delta.

Der Lions Club Le Delta organisiert ein Musical, das von 15 Schauspielern der Gruppe « Les Slatim?Born » und 12 Tänzern der Gruppe « Mamma Arts » aufgeführt wird Arts et Mouvements » ist das berühmte Musical « Mamma Mia! ». Es beinhaltet die größten Hits der schwedischen Gruppe ABBA, die Sie in einen Abend voller Romantik und Party in rasantem Tempo entführen werden!

Es handelt sich um die Geschichte von Sophie und ihrer Mutter Donna. Sophie steht kurz vor ihrer Hochzeit auf einer griechischen Insel und möchte, dass ihr Vater sie zum Altar begleitet. Nur weiß sie nicht, welcher der drei ehemaligen Liebhaber ihrer Mutter ihr richtiger Vater ist. Sie lädt alle drei zu ihrer Hochzeit ein – zur großen Überraschung ihrer Mutter.

Tickets können Sie online kaufen.

Genießen Sie dieses belebende, lustige und romantische Schauspiel und leisten Sie gleichzeitig einen Beitrag zum Kampf gegen den Analphabetismus, der vom Lions Club le Delta getragen wird.

