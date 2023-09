L’ombre de la main Espace Culturel Lucien Mounaix Biganos, 14 octobre 2023, Biganos.

Biganos,Gironde

Spectacle très jeune public, dès 18 mois.

Avec Christoph Guillermet.

Osez découvrir en famille les spectacles jeune public.

Sur un écran blanc, Christoph Guillermet fait surgir des ombres vidéo qu’il anime,

des calligraphies virtuelles, des paysages inspirés d’estampes japonaises. Les

images, les sons, les animations, sont manipulés en direct à l’aide d’un instrument

multimédia développé par l’artiste pour ce projet, le Koto.

Conçue comme une série de haïkus imagés et sensitifs, la narration est purement

visuelle et sonore, toute en douceur. Elle permet aux enfants d’identifier les formes

pour se laisser emmener ailleurs, à travers de multiples transformations. L’apparition

numérique surprend, se coule, s’efface, s’échappe mais ne fait jamais peur. Au

contraire, elle devient un territoire propice à l’exploration et à l’imagination.

Spectacle gratuit..

2023-10-14

Espace Culturel Lucien Mounaix Rue Pierre de Coubertin

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Show for very young audiences, from 18 months.

With Christoph Guillermet.

Dare to discover shows for young audiences with your family.

Christoph Guillermet animates video shadows on a white screen,

virtual calligraphy and landscapes inspired by Japanese prints. The

images, sounds and animations are manipulated live using a multimedia instrument

developed by the artist for this project, the Koto.

Conceived as a series of imagery and sensory haikus, the narrative is purely visual and sonorous

visual and sonorous. It allows children to identify shapes

to let themselves be taken elsewhere, through multiple transformations. The digital

digital appearance surprises, flows, fades, escapes, but never frightens. On the

on the contrary, it becomes a territory for exploration and imagination.

Free show.

Espectáculo para público muy joven, a partir de 18 meses.

Con Christoph Guillermet.

Atrévete a descubrir espectáculos para público infantil en familia.

Christoph Guillermet anima sombras de vídeo sobre una pantalla blanca,

caligrafía virtual y paisajes inspirados en estampas japonesas. Las

imágenes, sonidos y animaciones se manipulan en directo con un instrumento multimedia desarrollado

desarrollado por el artista para este proyecto, el Koto.

Concebida como una serie de imágenes y haikus sensoriales, la narración es puramente visual y sonora

visual y sonora. Permite a los niños identificar las formas

y luego dejarse llevar a otro lugar, a través de múltiples transformaciones. La aparición

la aparición digital sorprende, fluye, se desvanece, escapa, pero nunca asusta. Al contrario

al contrario, se convierte en un territorio para la exploración y la imaginación.

Espectáculo gratuito.

Sehr junges Publikum, ab 18 Monaten.

Mit Christoph Guillermet.

Trauen Sie sich, mit Ihrer Familie die Aufführungen für junges Publikum zu entdecken.

Auf einer weißen Leinwand lässt Christoph Guillermet Videoschatten auftauchen, die er animiert,

virtuelle Kalligraphien, Landschaften, die von japanischen Drucken inspiriert sind. Die

die Bilder, Klänge und Animationen werden live mithilfe eines Instruments manipuliert

multimedia-Instrument, das der Künstler für dieses Projekt entwickelt hat, dem Koto.

Die Erzählung ist wie eine Reihe von bildhaften und sinnlichen Haikus konzipiert, die Erzählung ist rein

sie ist visuell und akustisch, ganz sanft. Sie ermöglicht es den Kindern, die Formen zu identifizieren

um sich durch zahlreiche Verwandlungen an einen anderen Ort bringen zu lassen. Die Erscheinung

überrascht, fließt, verschwindet, entweicht, macht aber nie Angst. Im Gegenteil

im Gegenteil, sie wird zu einem Gebiet, das die Erforschung und die Vorstellungskraft fördert.

Kostenlose Aufführung.

