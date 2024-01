DEDO ESPACE CULTUREL LUCIEN MOUNAIX Biganos, 16 février 2024, Biganos.

DedoLoin des clichés sur le métal, Dedo poursuit le dialogue entamé avec son public dans ses deux précédents spectacles. Sans aucun tabou, il continue de nous livrer ses pensées les plus personnelles, avec un sens de l’absurde ou de l’image toujours aussi efficace. Entre ses réflexions – sur le métier d’apiculteur, ses difficultés à rester en couple ou sa vision de l’actualité – et les réactions qu’elles suscitent dans le public, Dédo démontre avec intelligence et beaucoup de bienveillance la force du dialogue et notre besoin de pouvoir continuer à rire, de soi, de tout, ensemble.

Tarif : 14.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-02-16 à 20:30

ESPACE CULTUREL LUCIEN MOUNAIX Rue Pierre De Coubertin 33380 Biganos 33