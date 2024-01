EMILIE SIMON ESPACE CULTUREL LUCIEN MOUNAIX Biganos, 14 février 2024, Biganos.

Émilie SimonEn l’espace de 20 ans de carrière, Émilie Simon s’est installée comme l’une des artistes majeures de la scène française et internationale. Reconnue dès ses débuts comme une artiste avant-gardiste, influente pour toute une génération, et alliant à la fois technologies et mélodies, Émilie Simon a développé durant deux décennies une carrière sans faille, à la recherche constante de nouvelles aventures sonores.Auteure, compositrice, interprète, arrangeuse, et productrice, à l’aise aussi bien dans la création de chansons originales ou de musiques de films, l’artiste multi-récompensée (Victoires de la musique, Grand prix Sacem, Officier de l’ordre des Arts et des Lettres …), est de retour en 2023 avec un disque novateur dont elle seule à le secret. A l’occasion de l’anniversaire des 20 ans de son premier album éponyme, Émilie le célébrera sur scène, avec un spectacle unique qui lui sera dédié, accompagné de surprises.

Tarif : 18.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-14 à 20:30

Réservez votre billet ici

ESPACE CULTUREL LUCIEN MOUNAIX Rue Pierre De Coubertin 33380 Biganos 33