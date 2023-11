Marly Comedy Club Espace Culturel Lucien Jean Marly-la-Ville, 12 janvier 2024, Marly-la-Ville.

Marly Comedy Club Vendredi 12 janvier 2024, 20h30 Espace Culturel Lucien Jean 10 € / 6 € / 3,50 €

La soirée stand-up revient avec Soun Dembélé !

Originaire de Marly-la-Ville, l’humoriste qui est actuellement à l’affiche avec son premier spectacle « See You Soon », sera là pour notre plus grand plaisir avec plusieurs invités exceptionnels habitués des plateaux où improvisation et humour ne font qu’un.

De jeunes et talentueux humoristes se relaieront toute la soirée sur scène pour vous faire rire, dans des styles et univers différents. Le suspens est à son comble… qui sera présent pour cette seconde édition ? Vous le saurez très prochainement en vous abonnant à nos réseaux !

Espace Culturel Lucien Jean rue marcel petit 95670 Marly-la-Ville Marly-la-Ville 95670 Le Clos Maillard Val-d'Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-12T20:30:00+01:00 – 2024-01-12T22:00:00+01:00

Soun Dembélé Humour

© DR