Le Père Noël est une ordure Espace Culturel Lucien Jean Marly-la-Ville, 22 décembre 2023

Le Père Noël est une ordure Vendredi 22 décembre, 20h30 Espace Culturel Lucien Jean 10 € / 6 € / 3,50 €

La comédie culte des années 80 !

« La ville est un animal monstrueux qui dévore sans pitié les faibles… Mais c’est sans compter sur une poignée d’hommes et de femmes bénévoles qui ont créé « Détresse Amitié » pour briser ce mur de silence. »

La veille de Noël, ces mots résonnent plus fort dans la nuit et les désespérés arrivent un à un, tels les moustiques attirés par la lumière… Pierre arrivera-t-il à appliquer son plan de drague malgré la présence envahissante de Zézette et de Félix ? Thérèse saura-t-elle trouver le courage d’avouer son amour ? La sulfureuse Katia et le gentil Preskovic avec ses fameux chocolats lui laisseront-ils seulement le temps ?

Une pièce de Josiane Balasko et la Troupe du Splendid mis en scène par Dragana Smiljanic.

Avec (en alternance) Atay Deniz, Bonmartel Laetitia, Bousquet Thomas, Deleau Stéphane, Franquine Luc, Gay Gabrielle, Guédé Alexandre, Kaminsky Marie-Sacha, Lumbreras Sébastien, Serre Mathilde,

Théron Stéphane. Décoratrice Claire Amoureux.

Production Compagnie Saynète et sans bavure.

Diffusion : En Scène ! Productions

Espace Culturel Lucien Jean rue marcel petit 95670 Marly-la-Ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-22T20:30:00+01:00 – 2023-12-22T22:00:00+01:00

Spectacle Théâtre

© DR