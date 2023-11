Histoire(s) de France Espace Culturel Lucien Jean Marly-la-Ville Catégories d’Évènement: Marly-la-Ville

Val-d'Oise Histoire(s) de France Espace Culturel Lucien Jean Marly-la-Ville, 24 novembre 2023, Marly-la-Ville. Histoire(s) de France Vendredi 24 novembre, 20h30 Espace Culturel Lucien Jean 10 € / 6 € / 3,50 € A l’école, une professeure tente d’enseigner l’histoire différemment. Elle propose aux élèves de choisir un moment de l’histoire de France et de le rejouer devant les autres. Arthur, un des élèves décide de s’attaquer aux Gaulois. Il embarque deux camarades avec lui. C’est là que les problèmes commencent. Comment parler des Gaulois ? Qui peut jouer ? Et quels rôles ? D’autant que les autres ont envie d’aborder d’autres sujets…

A partir de cette plongée dans différentes périodes de l’histoire de France vont se poser plusieurs questions que les élèves vont tenter de résoudre comme ils peuvent.

Avec humour, Histoire(s) de France se propose d’interroger notre rapport aux récits, au jeu et à comment cela peut nous permettre de penser le présent. Espace Culturel Lucien Jean rue marcel petit 95670 Marly-la-Ville Marly-la-Ville 95670 Le Clos Maillard Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.billetterie.marlylaville.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

