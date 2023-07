Lancement de Saison Espace culturel Lucien Jean Marly-la-Ville Catégories d’Évènement: Marly-la-Ville

Val-d'Oise Lancement de Saison Espace culturel Lucien Jean Marly-la-Ville, 30 septembre 2023, Marly-la-Ville. Lancement de Saison Samedi 30 septembre, 17h30 Espace culturel Lucien Jean Entrée libre Venez assister au lancement de la nouvelle saison culturelle 2023-2024 en compagnie des jeunes danseurs qui auront travaillé aux côtés de la compagnie pour créer la première partie du spectacle.

Puis place à la carte blanche d’Electro Street : 1h15 de performances alliant danse et projections de films pour un voyage interactif autour de la danse, proposé par dix artistes et un speaker. Espace culturel Lucien Jean rue Marcel Petit, 95670 Marly-la-Ville Marly-la-Ville 95670 Le Clos Maillard Val-d’Oise Île-de-France https://www.facebook.com/EspaceLucienJean/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T17:30:00+02:00 – 2023-09-30T19:30:00+02:00

2023-09-30T17:30:00+02:00 – 2023-09-30T19:30:00+02:00 Saison culturelle 2023-2024 © Ville de Marly-la-Ville Détails Catégories d’Évènement: Marly-la-Ville, Val-d'Oise Autres Lieu Espace culturel Lucien Jean Adresse rue Marcel Petit, 95670 Marly-la-Ville Ville Marly-la-Ville Departement Val-d'Oise Lieu Ville Espace culturel Lucien Jean Marly-la-Ville

Espace culturel Lucien Jean Marly-la-Ville Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marly-la-ville/