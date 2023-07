Conférence autour de la ferme Bauche à Marly-la-Ville Espace culturel Lucien Jean Marly-la-Ville, 16 septembre 2023, Marly-la-Ville.

Conférence autour de la ferme Bauche à Marly-la-Ville Samedi 16 septembre, 14h00 Espace culturel Lucien Jean Entrée libre

Les récentes découvertes archéologiques et archivistiques réalisées à l’emplacement de la ferme Bauche de Marly-la-Ville permettent de retracer l’évolution de l’occupation de la parcelle depuis la fin de l’Antiquité jusqu’au XXe siècle. Les approches et les résultats respectifs et complémentaires de l’archéologue et de l’archiviste documentent l’histoire d’un territoire et de ses habitants, contribuant ainsi à la fabrique collective du patrimoine local.

Par Sébastien Langlois, responsable du pôle archives privées et iconographiques (Direction des Archives départementales du Val-d’Oise) et Nicolas Warmé, archéologue (Institut national de recheches archéologiques préventives).

Espace culturel Lucien Jean Rue Marcel Petit, 95670 Marly-la-Ville Marly-la-Ville 95670 Le Clos Maillard Val-d’Oise Île-de-France

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

ADVO / J.-Y Lacôte