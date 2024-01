Festival d’humour Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat Salies-de-Béarn, vendredi 20 septembre 2024.

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-20

fin : 2024-09-21

Un festival d’humour à Salies ? Ce n’est pas une blague : notre artiste local mais qui monte en flèche dans le milieu du rire (La cigale à Paris, émission d’Arthur « Vendredi, tout est permis » etc), Timothé Poissonnet a le plaisir de vous présenter son 3ème festival d’humour en plein coeur du Béarn des Gaves. Le programme reste encore secret mais ce sera 2 soirées de folies et de rires ! On garde en mémoire l’affiche 2023 avec Mathieu Madénian, Thomas Angelvy, Didou, Clément Blouin et Philippe Roche. Alors, on bloque la date ! A ne rater sous aucun prétexte !

Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat Rue du Maréchal Leclerc

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-05 par OT Béarn des Gaves