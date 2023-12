Manoche en…fin chef ! Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat Salies-de-Béarn, 17 février 2024, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17

L’Harmonie va fêter ses 150 ans, qu’on se le dise ! Et pour débuter ces festivités comme il se doit, l’association vous propose un spectacle mélangeant humour et musique ! Emmanuel Van Cappel alias Manoche troque son habit de clown pour devenir le chef d’orchestre de l’Harmonie de Salies. Incroyable : qui dirigera qui ? Manoche, l’Harmonie ou bien le public ? Voici donc un spectacle original haut en couleurs et en émotions ! A ne rater sous aucun prétexte !.

EUR.

Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat Rue du Maréchal Leclerc

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Béarn des Gaves