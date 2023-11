Concert d’Arraya et de Kanta Donibane Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat Salies-de-Béarn, 16 décembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Les Pep 64 et Vivre ensemble (Os Marsillon) vous propose un concert basco béarnais avec Kanta Donibane et Arraya qu’on ne présente plus. Ce concert est au profit du projet de faire découvrir les jeux para olympiques de Paris 2024 à 15 jeunes porteurs d’handicap moteur.

A ne rater sous aucun prétexte !.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat Rue du Maréchal Leclerc

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Pep 64 and Vivre ensemble (Os Marsillon) are offering a Basque-Béarn concert featuring Kanta Donibane and Arraya. This concert benefits the project to introduce 15 young people with motor disabilities to the Paris 2024 Para-Olympic Games.

Not to be missed!

Pep 64 y el conjunto Vivre (Os Marsillon) organizan un concierto vasco-bearnés con Kanta Donibane y Arraya. Este concierto se organiza en beneficio del proyecto que permitirá a 15 jóvenes con discapacidad motriz descubrir los Juegos Paraolímpicos de París 2024.

¡No se lo pierda!

Pep 64 und Vivre ensemble (Os Marsillon) bieten Ihnen ein basco-bearnisches Konzert mit Kanta Donibane und Arraya, die man nicht mehr vorstellen muss. Dieses Konzert ist zugunsten des Projekts, 15 Jugendlichen mit motorischen Behinderungen die Paraolympischen Spiele in Paris 2024 näher zu bringen.

Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen!

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Béarn des Gaves