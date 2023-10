Festival Vidéo du Film Amateur : la 25ème Heure Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat Salies-de-Béarn, 4 novembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Enfin la 19e édition du Festival de la 25e heure ! Ce week-end est dédié à l’art du court-métrage avec la projection de 16 vidéos amateur sur le thème patrimoine, traditions et terroir. Des réalisateurs de toute l’Europe, voire parfois d’autres continents font concourir leurs œuvres et vous en font ainsi profiter..

2023-11-04 fin : 2023-11-05 . EUR.

Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat Rue du Maréchal Leclerc

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The 25th Hour Festival is back! This weekend is dedicated to the art of short film, with screenings of amateur videos on the theme of heritage, traditions and local produce. Filmmakers from all over Europe, and sometimes even from other continents, will be putting their work into competition for you to enjoy.

Programme coming soon!

¡Vuelve el Festival 25th Hour! Este fin de semana está dedicado al arte del cortometraje, con proyecciones de vídeos amateur sobre el tema del patrimonio, las tradiciones y los productos locales. Cineastas de toda Europa, y a veces incluso de otros continentes, pondrán sus obras a concurso para que usted las disfrute.

Programa próximamente.

Endlich findet die 19. Ausgabe des Festivals der 25. Stunde statt! Dieses Wochenende ist der Kunst des Kurzfilms gewidmet. Es werden 16 Amateurvideos zum Thema Kulturerbe, Traditionen und Regionalität gezeigt. Regisseure aus ganz Europa und manchmal sogar von anderen Kontinenten lassen ihre Werke konkurrieren und Sie davon profitieren.

