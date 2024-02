Soirée Littéraire : La magie des rencontres qui sauvent – avec Noucia Adams Espace Culturel Louis Delgrés Nantes, jeudi 28 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-28 19:00 – 20:30

Gratuit : oui Entrée Libre Tout public

En partenariat avec ASPROBIR, dans le cadre de la programmation de Place aux Mondes et des SECD (Semaines d’Éducation Contre le racisme et toutes les formes de Discriminations), l’association Mémoire de l’Outre-Mer accueillera Noucia Adams pour parler de son ouvrage « La magie des rencontres qui sauvent ». Noucia MDAHOMA aka Noucia Adams est une identité plurielle, une Nantaise originaire des îles de l’océan Indien. Elle est attachée territoriale, consultante en stratégie de contenu, blogueuse et autrice indépendante. Noucia est une auteure sensible à la musicalité des mots et fascinée par l’infini des possibles qu’offre l’art du récit. Sa grande passion : passer des heures à écrire et à engloutir des tasses de thé au gingembre ! Son premier livre, « La magie des rencontres qui sauvent », est un roman lumineux sur l’amitié entre femmes et leur capacité à réécrire leur destin. Son livre invite aussi au voyage, à la découverte des cultures réunionnaises et comoriennes. Elle a participé à la coordination du festival des littératures africaines à Nantes en 2022 et 2023. « Il arrive parfois que la vie soit aussi incroyable que la fiction. » Nantes, 13 septembre 2019. Trois femmes se rencontrent lors d’une fusillade. Tamaya, perfectionniste et très attachée à ses racines comoriennes, a un projet de vie idéal. Mais tout vole en éclats lors de son mariage au pays. Rozenn est une danseuse pétillante au caractère excessif. Hantée par son passé, elle se réfugie dans une relation exclusive avec sa sœur et refuse de s’attacher aux autres. Jade, Réunionnaise au charme fou et mère célibataire, quitte son île pour fuir Dominique et refaire sa vie, mais peine à avancer. Trois parcours. Une amitié exceptionnelle. La vie s’accélère, entre révélations et rebondissements, elles se réinventent. Mais le destin semble suivre un plan qui les conduira bien plus loin qu’elles ne pourraient l’imaginer.

Espace Culturel Louis Delgrés Centre Ville Nantes 44100

