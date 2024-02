Reflets Espace Culturel Louis Delgrés Nantes, jeudi 21 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-21 10:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

À l’occasion de la première édition du Festival Culture en Afrique de Nantes (FCAN). « Reflets ! » est une exposition collective. Innocent MBolikossi, Kelly Dallet, Junior Bango, Boris kounzi sont des artistes de différentes générations. À travers plusieurs formes d’expressions aussi variées que sont la photographie, les installations sonores…, l’exposition incite à un voyage aux reflets de la République Centrafricaine profonde par le biais de l’espace, des formes, des lignes et des couleurs. Vernissage le jeudi 14 mars à 19h, à l’espace culturel Louis Delgrès. Exposition visible du vendredi 15 au vendredi 29 mars 2024 (ouvert du mardi au vendredi : 10h-13h30 // 14h-19h) En partenariat avec l’association Parallèle Africa et dans le cadre de la programmation du Festival Culture en Afrique, de Place aux Mondes et des SECD (Semaines d’Éducation Contre le racisme et toutes les formes de Discriminations), l’association Mémoire de l’Outre-Mer accueillera l’exposition photographique « Reflets ».

Espace Culturel Louis Delgrés Centre Ville Nantes 44100

02 40 71 76 57 http://www.outremer44.com 0240717657 https://outremer44.com/