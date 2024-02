Soirée Littéraire avec Gaëlle Bélem : Le fruit le plus rare ou la vie d’Edmond Albius Espace Culturel Louis Delgrés Nantes, vendredi 15 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-15 19:00 – 20:30

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

En partenariat avec ASPROBIR et dans le cadre de la programmation de Place aux Mondes et des SECD (Semaines d’Éducation Contre le racisme et toutes les formes de Discriminations), l’association Mémoire de l’Outre-Mer accueillera Gaëlle Bélem pour parler de son ouvrage « Le fruit le plus rare ou la vie d’Edmond Albius ». Gaëlle Bélem, née en 1984 à Saint-Benoît (La Réunion), est une professeure, assesseure du tribunal judiciaire et écrivaine française. Le fruit le plus rare ou la vie d’Edmond Albius : « Au XIXe siècle naît à l’île de La Réunion un garçon créole : Edmond. Ses parents aimeraient que leur fils grandisse aux abords des champs de canne à sucre, des rires plein le coeur, l’esprit entièrement libre. Le malheur en décide autrement. D’abord, il fait d’Edmond un esclave. Dans la foulée, un orphelin. Après, un garçonnet analphabète. La vie s’annonce infernale, mais l’enfant a un talent sans pareil : celui de déjouer les pronostics. Recueilli et élevé par un botaniste amoureux d’orchidées, Edmond est un prodige dès qu’il met les pieds dans un jardin. 1841. Âgé de douze ans, vif et rusé comme quatre, Edmond fait l’une des plus extraordinaires découvertes du monde : un nouveau fruit, un nouvel arôme, le plus savoureux, le plus connu, le plus aimé qui soit au XXIe siècle encore ! Le fruit le plus rare raconte les aventures rocambolesques d’Edmond, maillon d’une chaîne qui unit le Mexique, l’Espagne, la France et La Réunion, autour d’un petit fruit pas comme les autres. Et voici donc une histoire vraie, amère, délicieuse et envoûtante. »

Espace Culturel Louis Delgrés Centre Ville Nantes 44100

http://www.outremer44.com https://outremer44.com/