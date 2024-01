Collectivités d’Outre-Mer : Les clés du développement Espace Culturel Louis Delgrés Nantes, jeudi 8 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-08 19:00 – 20:30

Gratuit : oui Tout public

Depuis une vingtaine d’années, les collectivités d’outre-mer sont dans un processus d’évolution institutionnelle qui perdure. Les élus locaux présentent de nombreux projets. La réponse des pouvoirs publics est pour le moment aléatoire. Au-delà des institutions elles-mêmes, c’est plus largement le développement de ces collectivités qui est en jeu. Leur situation économique et sociale est très détériorée. Mémoire de l’Outre-Mer contribue à ouvrir le débat sur le sujet. L’association Mémoire de l’Outre-Mer reçoit les membres du Groupe L’Ouverture, présidé par Antoine DELBLOND, professeur émérite à la faculté de droit de Nantes. Ce sujet relève de citoyenneté. Il concerne tous nos compatriotes, de quelque origine qu’ils soient. Venez discuter et échanger avec les intervenants. Sur cet intitulé, le Groupe L’Ouverture vient de publier un ouvrage, accessible au grand public, disponible au prix de 15 euros.

Espace Culturel Louis Delgrés Centre Ville Nantes 44100

02 40 71 76 57 http://www.outremer44.com 0240717657 https://outremer44.com/