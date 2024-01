Le Carnaval de Guyane avec le personnage du Touloulou : Enjeux éducatifs, culturels et touristiques Espace Culturel Louis Delgrés Nantes, mardi 23 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-23 19:00 – 21:00

Gratuit : oui tout public

Elément patrimonial et outil de cohésion sociale, le carnaval de Guyane, avec le personnage du Touloulou, fédère et rassemble la population guyanaise. Durant cette période, l’art, la créativité et l’imagination se mélangent à la tradition pour créer un ensemble de festivités, en lien avec la promotion touristique et le développement économique de la région. C’est dans ce contexte que l’Observatoire régional du carnaval guyanais intervient sur l’ensemble du territoire. L’association, composée de différents acteurs du monde carnavalesque, met en place diverses actions à destination de la population mais surtout de la jeunesse. Cette communication permettra d’interroger la dimension éducative prônée par l’Observatoire régional du carnaval guyanais, en mettant l’accent sur quelques pistes de réflexion en matière de sauvegarde, de valorisation et de transmission patrimoniales. Intervenants : Monique BLERALD, professeure des universités Cultures et langues régionales Université de Guyane, présidente de l’Observatoire régional du carnaval guyanais Elsa BANNIS, formatrice doctorante Laboratoire MINEA Université de Guyane, Membre de l’Observatoire régional du carnaval guyanais Brunel BOUTRIN, diplômé du DU Arts histoire des carnavals, musicien, vice-Président de l’Observatoire régional du carnaval guyanais

Espace Culturel Louis Delgrés Centre Ville Nantes 44100

02 40 71 76 57 http://www.outremer44.com 0240717657 https://outremer44.com/