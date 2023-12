Cérémonie des voeux de Mémoire d’Outre-Mer Espace Culturel Louis Delgrés Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Entrée libre Tout public Les membres du conseil d’administration de Mémoire de l’Outre-Mer ont le plaisir de vous convier à la traditionnelle « Cérémonie des vœux » afin de partager un moment convivial et chaleureux en ce début d’année, au sein de l’espace Culturel Louis Delgres. L’allocution du président sera suivie du verre de l’amitié, accompagné par la Galette des Rois. Il sera également possible de visiter l’exposition en cours. Espace Culturel Louis Delgrés Centre Ville Nantes 44100

