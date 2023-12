Chanté Nwèl avec Gwa Kann Ka Espace Culturel Louis Delgrés Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

17 décembre 2023 15:00

Horaire : 16:00 21:00

Gratuit : oui Entrée Libre Tout public Comme chaque année, l’association Mémoire de l’Outre-Mer vous convie à son traditionnel « Chanté Nwel ». C’est l’occasion de se retrouver lors d’un moment convivial, musical et festif. Une nouvelle fois, le groupe Gwa Kann Ka nous fait le plaisir de nous offrir des instants rythmés par sa musique traditionnelle antillaise. L’ouverture des portes aura lieu à partir de 16h, avec un début du concert prévu pour 17h. Le bar sera ouvert. Espace Culturel Louis Delgrés Centre Ville Nantes 44100

Espace Culturel Louis Delgrés
89 Quai de la Fosse
Nantes
44100
02 40 71 76 57
http://www.outremer44.com

