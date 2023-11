Ouverture du Centre de Ressources de Mémoire de l’Outre-Mer Espace Culturel Louis Delgrés Nantes, 6 décembre 2023, Nantes.

2023-12-06

Horaire : 14:00 17:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Le Centre de Ressources de Mémoire de l’Outre-Mer propose un fonds spécialisé sur les Outre-Mer, leur histoire, leur géographie, leur sociologie. Vous trouverez à disposition, des romans, des documents, des revues, des BDs, des films DVD et un rayon jeunesse. Durant les permanences du Centre de Ressources, il est possible de venir consulter sur place ces différents documents ainsi que de les emprunter. A noter que l’emprunt est uniquement possible pour les personnes adhérentes au Centre de Ressources, ou déjà adhérente à l’association Mémoire de l’Outre-Mer. Pour plus d’informations : outremer44.com/centre-ressources

Espace Culturel Louis Delgrés Centre-ville Nantes 44100

02 40 71 76 57 http://www.outremer44.com 0240717657 https://outremer44.com/