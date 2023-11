Hibiscus & les contes créoles : atelier jeunesse & rencontre littéraire avec Bruno Bourdet Espace Culturel Louis Delgrés Nantes, novembre 18, .

2023-11-18

Horaire : 15:00 18:00

Gratuit : oui Tout public

L’association Mémoire de l’Outre-Mer a le plaisir d’accueillir l’auteur et illustrateur nantais Bruno Bourdet. Il est l’auteur de la série de roman jeunesse qui a pour personnage principal : Hibiscus, une fillette créole. Ses aventures se comptent désormais en 3 tomes ! L’association Mémoire de l’Outre-Mer propose un après-midi qui se déroulera en 2 temps : – de 15h à 16h30, un temps consacré à la jeunesse autour d’un conte narré aux enfants par Bruno Bourdet et/ou discussion autour des contes africains et créoles, qui précédera un atelier dessin, animé par l’auteur. Un goûter sera également prévu pour les enfants. Afin que l’atelier se déroule dans les meilleures conditions, seulement 20 places sont disponibles. Si vous êtes intéressés, inscrivez votre enfant dès maintenant, soit par mail à memoire@outremer44.com, soit par téléphone au 02.40.71.76.57Durant ce temps, les parents pourront soit assister à l’atelier, soit partager un moment convivial dans les locaux, autour d’une boisson, pour ceux qui le souhaitent. – de 16h30 à 18h, discussion littéraire avec l’auteur, suivie d’un échange avec le public et d’une séance de dédicace. Ce temps est ouvert à tout public. A noter que les deux temps forts proposés sont accessibles à titre gratuit.

Espace Culturel Louis Delgrés Centre-ville Nantes 44100

02 40 71 76 57 http://www.outremer44.com 0240717657 https://outremer44.com/