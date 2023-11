Exposition Les femmes de notre histoire Espace Culturel Louis Delgrés Nantes, 20 octobre 2023, Nantes.

2023-10-20

Horaire : 10:00 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Dans le cadre du mois Kreyol 2023, l’association Mémoire de l’Outre-Mer a le plaisir de vous présenter l’exposition photographique « Les femmes de notre histoire », réalisée par des jeunes femmes issues des quartiers Est-Erdre de Nantes, et en partenariat avec l’ACCOORD et les studios Bellarue 17. Dès leurs plus jeunes âges, elles ont fait l’objet de propos graves et discriminants. Ces femmes ont souhaité parler de ce qu’elles subissaient au quotidien. Bien souvent, les personnes tenant ce genre de propos ne connaissent pas la véritable origine des personnes qu’elles discriminent. Elles ont donc décidé d’apprendre au monde d’où elles venaient, en représentant des femmes qui ont marqué l’histoire de leurs pays d’origine, principalement avant et pendant la colonisation.

Espace Culturel Louis Delgrés Centre-ville Nantes 44100

02 40 71 76 57 http://www.outremer44.com 0240717657 https://outremer44.com/