L'association Mémoire de l'Outre-Mer, en partenariat avec Asprobir, a le plaisir d'accueillir l'exposition « Identité » de Maw Prieto. Maw Prieto est illustratrice et animatrice pour enfants. Née au Togo, Maw fait une formation d'arts plastiques dans un centre artisanal de la ville de Lomé. A son arrivée en France, elle a exposé dans certaines communes de la Loire-Atlantique et de la Vendée. Son univers est très coloré, parfois sombre, elle s'adapte à tous les supports. Elle crée, elle transforme. Il lui arrive de customiser des chaussures, ou des vestes en jeans, des commandes qui lui viennent des gens qui la suivent sur sa page. Ses tableaux ont été exposés à Cosmopolis, lors d'un évènement, le festival de la littérature, organisé par une association nantaise.

